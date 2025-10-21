Beşiktaş'ta Demir Ege ve Toure müjdesi

Süper Lig'de çarşamba günü erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.
Sakatlığı iyileşen Demir Ege Tıknaz ve El Bilal Toure'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.
Demir Ege, teknik heyet görev verdiği takdirde takımında yerini alabilecek. Malili forvet Toure ise statü gereği erteleme müsabakasında forma giyemeyecek.
