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Beşiktaş'ta David Jurasek, Instagram hesabını yeniden açtı

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Shakhtar Donetsk maçının ardından gelen eleştiriler sonrası kapattığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.

calendar 29 Temmuz 2025 01:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 10:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta David Jurasek, Instagram hesabını yeniden açtı
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Beşiktaş'ın kısa süre önce renklerine bağladığı David Jurasek, dikkat çeken bir karara imza attı.

Çek futbolcu, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla özellikle sosyal medyada eleştiri toplamıştı.

Yaşananların ardından 24 yaşındaki sol bek, Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Jurasek'in bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.

INSTAGRAM HESABINI YENİDEN AÇTI

Genç savunmacı, eleştiriler sonrası kapattığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi. 

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