Beşiktaş'ta David Jurasek, Instagram hesabını yeniden açtı

Beşiktaş'ın kısa süre önce renklerine bağladığı David Jurasek, dikkat çeken bir karara imza attı.
Çek futbolcu, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla özellikle sosyal medyada eleştiri toplamıştı.
Yaşananların ardından 24 yaşındaki sol bek, Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Jurasek'in bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.
INSTAGRAM HESABINI YENİDEN AÇTI
Genç savunmacı, eleştiriler sonrası kapattığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.
Çek futbolcu, Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla özellikle sosyal medyada eleştiri toplamıştı.
Yaşananların ardından 24 yaşındaki sol bek, Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Jurasek'in bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.
INSTAGRAM HESABINI YENİDEN AÇTI
Genç savunmacı, eleştiriler sonrası kapattığı Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdi.