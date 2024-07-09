Beşiktaş'ta Daniel Amartey'e veda vakti!

Valentin Rosier'le resmen yollarını ayıran Beşiktaş'ta Daniel Amartey de gözden çıkarıldı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un 10 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı futbolcuyu götürmeyi düşünmediği aktarıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Daniel Amartey'e veda vakti!
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09 Temmuz 2024 08:05
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 08:13
Yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier'den sonra Daniel Amartey ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar gözden çıkarılan Rosier'i karşılıklı anlaşmayla hafta başında serbest bırakmıştı. Fransız sağ bek bu ayrılığın hemen ardından İspanyol ekibi Leganes'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kartal'da ayrılık sırasının Amartey'de olduğu ifade edildi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Ganalı futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmedği belirlendi. Hollandalı hoca geçtiğimiz cumartesi günü Ümraniyespor'la oynanan hazırlık maçının kadrosuna Amartey'i almamıştı.



Siyah-beyazlı takım yarın 10 gün sürecek yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek.

Kartal'da kadroda düşünülmeyen Amartey'in büyük olasılıkla kamp kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakılacağı ileri sürüldü. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcudan kendisine kulüp bulmasının isteneceği aktarıldı. Teknik patron Van Bronckhorst'un belirleyeceği kamp kadrosu bugün netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Javi Montero, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ajdin Hasic'in ise kampa götürülmeleri bekleniyor. Bronckhorst'un bu oyuncularla ilgili Slovenya kampından sonra karar vereceği vurgulandı. 

 
 

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