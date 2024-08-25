Beşiktaş'ta Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip

Beşiktaş'ta takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler konusunda da hareketli bir dönem yaşanıyor.
Siyah-Beyazlılar'ın öncelikli şekilde yollarını ayırmak istediği isimlerin başında Daniel Amartey geliyordu.
AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YER ALMAMIŞTI
Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki Lugano eşleşmesi öncesinde belirlediği listede Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain'e yer vermemişti. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ganalı oyuncunun takımdan ayrılması beklense de henüz bu anlamda sonuç verecek bir gelişme yaşanmadı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİF AÇIKLANMIŞTI
Yolların ayrılmak istendiği Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan gelen resmi teklif bizzat Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel tarafından açıklanmıştı. Yaptığı açıklamada Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik" ifadelerini kullanmıştı.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNEBİLİR!
Africafoot'un haberine göre Daniel Amartey ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town ilgileniyor. Leicester ile Premier Lig'i kazanan ve 100'den fazla lig maçına çıkan Amartey'i kadrosuna katmak isteyen Ipswich'in yakın zamanda Beşiktaş'a teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon toplam 27 resmi maça çıkan ve 1 de gol katkısı sağlayan Daniel Amartey için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu ve Ganalı oyuncunun kendi beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş'tan ayrılacağı ifade ediliyor.
Siyah-Beyazlılar'ın öncelikli şekilde yollarını ayırmak istediği isimlerin başında Daniel Amartey geliyordu.
AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YER ALMAMIŞTI
Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki Lugano eşleşmesi öncesinde belirlediği listede Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain'e yer vermemişti. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ganalı oyuncunun takımdan ayrılması beklense de henüz bu anlamda sonuç verecek bir gelişme yaşanmadı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİF AÇIKLANMIŞTI
Yolların ayrılmak istendiği Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan gelen resmi teklif bizzat Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel tarafından açıklanmıştı. Yaptığı açıklamada Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik" ifadelerini kullanmıştı.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNEBİLİR!
Africafoot'un haberine göre Daniel Amartey ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town ilgileniyor. Leicester ile Premier Lig'i kazanan ve 100'den fazla lig maçına çıkan Amartey'i kadrosuna katmak isteyen Ipswich'in yakın zamanda Beşiktaş'a teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon toplam 27 resmi maça çıkan ve 1 de gol katkısı sağlayan Daniel Amartey için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu ve Ganalı oyuncunun kendi beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş'tan ayrılacağı ifade ediliyor.