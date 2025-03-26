Beşiktaş'ta Chamberlain belirsizliği!

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain'in yaşadığı sakatlık sonrası belirsizliği sürüyor.



Siyah beyazlılarda İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında AChamberlain ile Rafa Silva yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle endişe yaşatmıştı.



Portekizli yıldız Rafa Silva'dan müjdeli haber geldi ve derbi maçta oynayacağı açıklanırken sakatlık yaşayan bir diğer futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Deneyimli ismin son durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olması bekleniyor.



