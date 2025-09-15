Beşiktaş'ta Cerny, farkını hissettirdi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Vaclav Cerny, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçta adeta parladı.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkan Çekyalı hücum oyuncusu, sergilediği etkili performansla taraftarları coşturdu.
YETENEKLERİNİ KONUŞTURDU
Maçın dönüm noktalarından birinde El Bilal Toure'nin golüne harika bir topuk pasıyla katkı sağlayan Cerny, yeteneklerini konuşturdu.
Kanatta hızı ve çevikliğiyle rakip savunmayı zorlayan 27 yaşındaki futbolcu oyun zekâsını ortaya koydu.
