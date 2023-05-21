Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Aboubakar'ın korkutan ortaklığı!

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra ortak olabilen Beşiktaş'ı hücumda iki oyuncu sırtlıyor. Aboubakar ve Cenk Tosun Adana Demirspor deplasmanında en büyük koz olacak.
Aboubakar, ligde 13 maçta forma giyerken 10 golünü son 9 karşılaşmada rakip filelere gönderdi. Cenk Tosun ise sadece golleriyle değil, pozisyon üretkenliği ile de büyük katkı veriyor.
Siyah-beyazlılar, Cenk ve Aboubakar'ın gol attığı 15 lig maçında sadece bir kez Galatasaray'a deplasmanda mağlup olurken, Trabzonspor ve Karagümrük maçlarında ise berabere kaldı.
Aboubakar, ligde 13 maçta forma giyerken 10 golünü son 9 karşılaşmada rakip filelere gönderdi. Cenk Tosun ise sadece golleriyle değil, pozisyon üretkenliği ile de büyük katkı veriyor.
Siyah-beyazlılar, Cenk ve Aboubakar'ın gol attığı 15 lig maçında sadece bir kez Galatasaray'a deplasmanda mağlup olurken, Trabzonspor ve Karagümrük maçlarında ise berabere kaldı.