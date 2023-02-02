Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı takip etti.



Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idman, pas çalışması sonrası oynanan minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.



GÜNEŞ'TEN OYUNCULARA UYARI



Antrenman öncesinde takımla bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, Karagümrük karşısında alınan beraberlikle 5 maçlık galibiyet serilerinin sona ermesinin herkesi üzdüğünü ancak zirve yarışı için şanslarını son ana kadar zorlayacaklarını söyledi. Başkan Çebi de idman sonrasında teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularla yakından ilgilendi.



