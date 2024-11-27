Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Okay Karacan

Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Okay Karacan
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27 Kasım 2024 12:07
Son güncelleme 27 Kasım 2024 12:10
Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Okay Karacan'a Teşekkür Ederiz. Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

GÖREVDEN AYRILAN İSİMLER

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim danışmanı Brad Friedel ile de yollarını ayırmıştı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de yönetime istifalarını sundu.

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