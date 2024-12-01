Beşiktaş'ta beklenen zirve: Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'la temasa geçti. Başkan Hüseyin Yücel de Sergen Yalçın ile yüz yüze bir görüşme yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta beklenen zirve: Sergen Yalçın
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01 Aralık 2024 14:17
Son güncelleme 01 Aralık 2024 14:18
Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrildi.

Beşiktaş'ta hedef, Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak. Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in isteği doğrultusunda Sergen Yalçın ile telefonda görüştü.

Milliyet'te yer alan habere göre, Uçar, "Sergen kardeşim, bu kriz döneminde sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı; Fenerbahçe derbisine seninle çıkmak istiyoruz" dedi.

"KAFAMA TAKILAN BAZI ŞEYLER VAR"

Feyyaz Uçar'ın telefonda aktardığı talebe Sergen Yalçın'dan olumlu yanıt gelse de bazı soru işaretleri yer alıyor. Gerçekleşen görüşmede Sergen Yalçın; Feyyaz Uçar'ın sözlerine cevaben, "Beşiktaş gel der gelirim. Git der giderim. Ancak bazı şeyler var kafama takılan. Yüz yüze ayrıntıları konuşalım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın ardından başkan Hüseyin Yücel de Sergen Yalçın için harekete geçiyor. Yücel, bugün (pazar) 52 yaşındaki teknik adamla yüz yüze bir görüşme yapacak.

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