Beşiktaş'ta bek operasyonu

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşıyor.



Siyah beyazlıların gündeminde olan Samuel Dahl'ın Benfica'ya gitmesi B planını devreye soktu.



Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar, savunmayı güçlendirmek için Empoli forması giyen sol bek Liberato Cacace'yi gündemine aldı. 24 yaşındaki Yeni Zelandalı futbolcunun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi planlanıyor.



Empoli formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Cacace için görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Başkan Serdal Adalı, görüşmelerini sürdürürken transferi kısa süre için olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor.



1.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak tahmin edilen Cacace'nin, Seria A ekibiyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Genç sol bek, bu sezon Empoli formasıyla 22 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Öte yandan Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor



Öte yandan Glasgow Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Sadece bonservisiyle 5 milyon euro istedi siyah-beyazlılar ise 23 yaşındaki oyuncu 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.



Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti.



