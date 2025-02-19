Beşiktaş'ta başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor

Beşiktaş, bu sezon üç farklı başkan ve üç farklı teknik direktörle üç büyük derbi zaferi yaşadı.
Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği dönemde başkanlık koltuğunda Hasan Arat, teknik direktörlük görevinde ise Gio van Bronckhorst bulunuyordu.
Ligde Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet ise Hüseyin Yücel ve Serdar Topraktepe dönemine denk geldi.
Son olarak Trabzonspor zaferi, Serdal Adalı-Ole Gunnar Solskjaer işbirliği ile geldi.
Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği dönemde başkanlık koltuğunda Hasan Arat, teknik direktörlük görevinde ise Gio van Bronckhorst bulunuyordu.
Ligde Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet ise Hüseyin Yücel ve Serdar Topraktepe dönemine denk geldi.
Son olarak Trabzonspor zaferi, Serdal Adalı-Ole Gunnar Solskjaer işbirliği ile geldi.