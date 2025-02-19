Beşiktaş'ta başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor

Sezon başından bu yana 3 farklı başkan ve 3 farklı teknik adamla çalışan siyah-beyazlılar, tüm bu süreçlerin içerisine bir derbi galibiyeti sığdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta başkanlar değişiyor zaferler değişmiyor
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19 Şubat 2025 11:11
Beşiktaş, bu sezon üç farklı başkan ve üç farklı teknik direktörle üç büyük derbi zaferi yaşadı.

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği dönemde başkanlık koltuğunda Hasan Arat, teknik direktörlük görevinde ise Gio van Bronckhorst bulunuyordu.

Ligde Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet ise Hüseyin Yücel ve Serdar Topraktepe dönemine denk geldi.

Son olarak Trabzonspor zaferi, Serdal Adalı-Ole Gunnar Solskjaer işbirliği ile geldi.
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