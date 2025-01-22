Beşiktaş'ta barış sağlandı: Masuaku

Beşiktaşlı taraftarlardan Arthur Masuaku'ya bu kez destek geldi.
Siyah-beyazlı tribünler, daha önce birçok maçta tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 70. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.
Siyah-beyazlı tribünler, daha önce birçok maçta tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 70. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.