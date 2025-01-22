Beşiktaş'ta barış sağlandı: Masuaku

Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta barış sağlandı: Masuaku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2025 20:01
Beşiktaşlı taraftarlardan Arthur Masuaku'ya bu kez destek geldi.

Siyah-beyazlı tribünler, daha önce birçok maçta tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 70. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery