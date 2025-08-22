Beşiktaş'ta ayrılık: Tayfur Bingöl

Kocaelispor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.





Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncunun transferi için Kocaeli ile anlaşma sağladığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan o açıklama:



"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır.



Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."









GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla toplam 33 maça çıkan Tayfur Bingöl, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.



Tayfur Bingöl, sağ bek ve sağ kanat başta olmak üzere birçok mevkide görev yapabiliyor.



