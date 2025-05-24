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Beşiktaş'ta ayrılık mesaisi: 20 kişilik liste

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadroda düşünülmeyen 20 oyuncunun durumu yönetimi zorluyor.

calendar 24 Mayıs 2025 12:40
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta ayrılık mesaisi: 20 kişilik liste
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Beşiktaş yönetiminin işi oldukça zor. Bir yandan gelecek sezonun transferleri için geceli gündüzlü mesailer yapılırken, diğer yandan gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilip geri döneceklerin sayısı düşündürüyor.

Toplam 20 kişilik liste siyah beyazlı yönetimi son derece zorlayacak.Ole Gunnar Solskjaer'iin raporu doğrultusunda gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimler belli: Alex Oxlade-Chamberlain, Tayyip Talha, Svensson, Zaynutdinov, Onur Bulut, Joao Mario, İmmobile, Muçi ve Ersin Destanoğlu ile yollar ayrılacak.

ÜÇ OYUNCUDAN GELİR

Geçen sezon kiralananların sayısı ise 11… Beşiktaş bunların sadece üçünden gelir elde edebilecek. Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu kullanacak ve bu transferden 5 milyon avro gelir elde edilecek. Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'a kiralanan Jackson Muleka'nın da satışı gerçekleşecek.

Geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçiren Jean Onana'ya da yol göründü. İtalyan ekibi, Kamerunlu oyuncunun bonservisini almaya hazırlanıyor. Üç oyuncunun yanı sıra Kartal Kayra Yılmaz ve Can Keleş de hazırlık kampında denecek. Geriye kalan oyuncuların satışı ve kiralanması için görüşmeler yapılacak.

RAFA SİLVA SATILIK DEĞİL

Yunanistan'ın AEK kulübü, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor. Yunan ekibinin, siyah beyazlılara Portekizli oyuncunun durumunu sordukları öğrenildi. Beşiktaşlı yetkililer ise Yunan kulübünün temsilcilerine, "Rafa Silva satılık değildir" cevabını verdi.


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