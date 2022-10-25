Beşiktaş'ta asisti yaptı, oyundan alındı

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, asist yaptığı Hatayspor maçında oyundan alınması sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta asisti yaptı, oyundan alındı
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25 Ekim 2022 10:49
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Bu maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyen Jackson Muleka büyük bir şok yaşadı.

WEGHORST'A ASİST YAPTI

Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Muleka, henüz ilk dakikada Wout Weghorst'un attığı golde asisti yapan isim oldu.

OYUNDAN ALINDI

4 gol atan Muleka bu sezonki ilk asistini yaptı. Fakat; futbolcu ikinci yarı öncesinde yerini Nathan Redmond'a bıraktı. Muleka oyunda kaldığı süre içinde 1 şut pası verirken, 16 kez topla buluştu ve yüzde 60 pas isabeti sağladı. 

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