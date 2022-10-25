WEGHORST'A ASİST YAPTI

OYUNDAN ALINDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Bu maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyen Jackson Muleka büyük bir şok yaşadı.Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Muleka, henüz ilk dakikada Wout Weghorst'un attığı golde asisti yapan isim oldu.4 gol atan Muleka bu sezonki ilk asistini yaptı. Fakat; futbolcu ikinci yarı öncesinde yerini Nathan Redmond'a bıraktı. Muleka oyunda kaldığı süre içinde 1 şut pası verirken, 16 kez topla buluştu ve yüzde 60 pas isabeti sağladı.