Beşiktaş'ta anlaşma: Tammy Abraham!

Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.
Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
INSTAGRAM'DAN FARKLI BONSERVİS
Öte yandan Abraham için ilk duyuruyu X'ten (Twitter) yapan Fabrizio Romano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş'ın bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.
EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR
Abraham, transferin söz konusu rakamlara (15-20 milyon euro) gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
INSTAGRAM'DAN FARKLI BONSERVİS
Öte yandan Abraham için ilk duyuruyu X'ten (Twitter) yapan Fabrizio Romano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş'ın bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.
EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR
Abraham, transferin söz konusu rakamlara (15-20 milyon euro) gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
🏴Tammy Abraham, Beşiktaş ⚫ ⚪
🇹🇷⚽️ Türkiye'de kaç gol atar? pic.twitter.com/dwvZhqe5PO
— Sporx (@sporx) June 29, 2025
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...