29 Haziran
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4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
2-4
29 Haziran
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Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
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2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
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3-3
29 Haziran
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Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
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29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
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2-2
29 Haziran
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30 Haziran
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3-1
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FC Seoul-Pohang Steelers
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29 Haziran
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Beşiktaş'ta anlaşma: Tammy Abraham!

Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...

calendar 29 Haziran 2025 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 00:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta anlaşma: Tammy Abraham!
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Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.


INSTAGRAM'DAN FARKLI BONSERVİS

Öte yandan Abraham için ilk duyuruyu X'ten (Twitter) yapan Fabrizio Romano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş'ın bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Abraham, transferin söz konusu rakamlara (15-20 milyon euro) gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

MILAN PERFORMANSI

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.  


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