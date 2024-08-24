Beşiktaş'ta Angelo transferinin şartları belli oldu

Beşiktaş, Premier Lig devi Chelsea'den Angelo'yu kadrosuna kiralık olarak katmak için önemli mesafe kat etti. Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması beklenirken, sözleşmedeki detaylar da belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; chelseafc.com
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Beşiktaş'ta Angelo transferinin şartları belli oldu
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24 Ağustos 2024 09:43
Muleka'nın ayrılığı sonrasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Siyah-beyazlılar Chelsea'nin Brezilyalı futbolcusu Angelo Gabriel için girişimlerini hızlandırdı.

Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Kara Kartal'ın, İngiliz ekibinin 19 yaşındaki yıldız adayı Angelo Gabriel konusunda önemli aşama kaydetti.

SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş oyuncu ve kulübü ile anlaşma noktasına yaklaşırken sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı belirtildi. Beşiktaş'ın Angelo transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

YAKIN ZAMANDA İSTANBUL'DA

Kadro gücünü artırmayı hedefleyen Beşiktaş, Angelo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Bu rakamın da 10 milyon euro dolayında olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar Sambacı'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Angelo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Strasbourg'da 21 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu. 

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