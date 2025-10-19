Beşiktaş'ta Abraham tepkisi!

Beşiktaş'ın forvette çok şeyler beklediği Tammy Abraham Gençlerbirliği maçında kötü günündeydi.
POZİSYONA GİREMEDİ
Ayakta kalmakta güçlük çeken İngiliz forvet çok top kaybı yaptı. 79. dakikada yerini yeni transfer Jota Silva'ya bırakan 28 yaşındaki futbolcu pozisyona giremedi ve tribünlerin beklentisine karşılık veremedi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Roma'dan renklerine kattığı Tammy Abraham Gençlerbirliği savunması arasında kayboldu. İngiliz forvet pozisyona bile giremedi.
"BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ OLMAZ"
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendiren Sinan Vardar, Abraham için, "Bu Abraham'dan Beşiktaş'ın golcüsü olmaz!" yorumunda bulundu.
Son olarak Galatasaray derbisinde takımının golünü kaydeden Tammy Abraham, Trendyol Süper Lig'de görev aldığı 8 müsabakada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
POZİSYONA GİREMEDİ
Ayakta kalmakta güçlük çeken İngiliz forvet çok top kaybı yaptı. 79. dakikada yerini yeni transfer Jota Silva'ya bırakan 28 yaşındaki futbolcu pozisyona giremedi ve tribünlerin beklentisine karşılık veremedi.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Roma'dan renklerine kattığı Tammy Abraham Gençlerbirliği savunması arasında kayboldu. İngiliz forvet pozisyona bile giremedi.
"BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ OLMAZ"
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendiren Sinan Vardar, Abraham için, "Bu Abraham'dan Beşiktaş'ın golcüsü olmaz!" yorumunda bulundu.
Son olarak Galatasaray derbisinde takımının golünü kaydeden Tammy Abraham, Trendyol Süper Lig'de görev aldığı 8 müsabakada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.