Beşiktaş'ta Aboubakar'la maaş gerilimi

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, yıllık alacağı olan 3 milyon 100 bin euro'nun verilmesi halinde takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar'la maaş gerilimi
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14 Ağustos 2024 08:36
Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü isim Vincent Aboubakar krizi devam ediyor.

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında ve Samsunspor deplasmanında Aboubakar'a şans vermedi. Kadroda düşünülmediği Kamerunlu golcü oyuncuya iletildi. 

 

ALACAKLARINI İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı.

İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı.

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