Beşiktaş'ta 9 maçlık kabus!

Siyah beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp düşüşünü sürdürdü.



İşte Beşiktaş'ın 17 maçlık Süper Lig serüveni:



Van Bronckhorst ile Galatasaray'ı yenerek (5-0) Turkcell Süper Kupa'ya uzanan Beşiktaş, ligde de ilk 8 maçta taraftarına özlediği takımı seyrettirdi. Bu süreçte 6 galibiyet-2 beraberlikle 20 puan toplayan Kartal, 2.5 puan ortalaması tutturdu.



2-1'LİK G.SARAY YENİLGİSİ KIRILMA ANI



Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş 'a futbola verilen ara da yaramadı.

Siyah Beyazlılar Rakiplerinin filelerini 17 kez sarstı, kalesinde sadece 5 gol gördü. Ancak 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti siyah-beyazlılar için kötü günlerin de başlangıcı oldu.



Son 9 karşılaşmada yalnızca Fenerbahçe'yi (1-0) deviren Beşiktaş, 4 kez sahadan eşitlikle ayrıldı, 4 defa üzüldü ve hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. Puan ortalaması 0.77'de kaldı. Rakiplerine 9 gol atabilen Beşiktaş, filelerinde 14 top gördü. Bu periyotta 20 puanı çimlere gömen Beşiktaş, ilk 8 maça göre tam 5 katı puan kaybı yaşadı.





