Beşiktaş'ta 3 transfer tek rota: Almanya

Beşiktaş; Alexander Sörloth, Atakan Karazor ve Can Bozdoğan için resmi temaslara başlıyor. Siyah-beyazlı kulübün profesyonelleri hafta içinde Almanya'ya gidip görüşmelere start verecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta 3 transfer tek rota: Almanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2022 12:35
Gelecek sezonun transferlerini erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, golcü listesinde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth için Leipzig'le masaya oturacak. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor.

İKİNCİ ADRES: STUTTGART

Kartal, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için de görüşmelerde bulunacak. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki defansif orta saha, stoperde de görev yapabiliyor.

SON ROTA: GELSENKIRCHEN

Beşiktaş ayrıca Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı planlıyor.

21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro'luk opsiyonunu 1 milyon Euro'ya düşürmeye çalışan Kartal, Alman idarecilerle de bir araya gelecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.