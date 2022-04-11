Beşiktaş'ta 3 transfer tek rota: Almanya

Gelecek sezonun transferlerini erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi.



Siyah-beyazlılar, golcü listesinde ilk sırada bulunan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth için Leipzig'le masaya oturacak. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u gelecek sezon düşünmeyen Alman ekibi, oyuncuyu ilk etapta bonservisiyle satmayı planlıyor.



İKİNCİ ADRES: STUTTGART



Kartal, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için de görüşmelerde bulunacak. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki defansif orta saha, stoperde de görev yapabiliyor.



SON ROTA: GELSENKIRCHEN



Beşiktaş ayrıca Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı planlıyor.



21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro'luk opsiyonunu 1 milyon Euro'ya düşürmeye çalışan Kartal, Alman idarecilerle de bir araya gelecek.



