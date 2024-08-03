Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilk!

Giovanni van Bronchkorst, Jean Tigana'dan (Temmuz 2006) bu yana Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilk!
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03 Ağustos 2024 23:11
Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronchkorst, Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçında ilk galibiyet aldı ve kupa kazandı.

Hollandalı teknik adam ayrıca Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilki yaşardı. Giovanni van Bronchkorst, Jean Tigana'dan bu yana (Temmuz 2006) Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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