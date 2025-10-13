Beşiktaş'ta 1 numaralı problem

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle gözle görülür bir yükseliş içine giren Beşiktaş'ta kalecilerin performansı tartışılıyor.
Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan, Galatasaray beraberliğiyle milli araya giren siyah-beyazlılarda Mert Günok'un form düşüklüğü ve Ersin Destanoğlu'nun yeterli performansa ulaşamamasına çare aranıyor.
20 GOL YEDİLER
Mert Günok bu sezon 12 resmi maça çıktı. Kalesinde 19 gol gören tecrübeli file İsveç-Kosova bekçisi sadece 4-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında rakiplere geçit vermedi. Ersin ise 1-1 biten Lousanne maçında 90 dakika sahada kaldı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın da bu durumdan rahatsız. Eğer devre arasına kadar bir düzelme olmazsa takviye gündeme gelebilir.
