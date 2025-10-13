13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Beşiktaş'ta 1 numaralı problem

Mert Günok'un yaşadığı form düşüklüğünün ardından Ersin Destanoğlu'nun da yeterli düzeye ulaşamaması Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.

Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 1 numaralı problem
Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle gözle görülür bir yükseliş içine giren Beşiktaş'ta kalecilerin performansı tartışılıyor.

Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan, Galatasaray beraberliğiyle milli araya giren siyah-beyazlılarda Mert Günok'un form düşüklüğü ve Ersin Destanoğlu'nun yeterli performansa ulaşamamasına çare aranıyor.

20 GOL YEDİLER


Mert Günok bu sezon 12 resmi maça çıktı. Kalesinde 19 gol gören tecrübeli file İsveç-Kosova bekçisi sadece 4-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında rakiplere geçit vermedi. Ersin ise 1-1 biten Lousanne maçında 90 dakika sahada kaldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın da bu durumdan rahatsız. Eğer devre arasına kadar bir düzelme olmazsa takviye gündeme gelebilir. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
