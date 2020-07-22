Beşiktaş, stoperini buldu: Welinton Souza

SERGEN YALÇIN'I ÇOK İSTİYOR!

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı stoper Welinton Souza için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.TRT Spor'da yer alan habere göre; Siyaz beyazlılar, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa'dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor.N'Sakala'nın dışında Welinton ve forvet Papiss Cisse de Siyah-Beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak.