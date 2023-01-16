Beşiktaş, Salih Uçan ile uzattı!

Beşiktaş, opsiyonunu kullanarak Salih Uçan'ın sözleşmesini 2023'ten 2024'e uzattı. pic.twitter.com/YOII1oFSy9



— Sporx (@sporx) January 16, 2023

Menajer Ömer Uzun, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesinde yer alan artı 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı kulüp tarafından kullanıldığını açıkladı.Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Salih Uçan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi, Berke Özer ve Ravil Tagir'in kariyer planları, Türkiye'de forma giyen genç oyuncuları ve Genoda'da görev yapan Güven Yalçın hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu."Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim."Her ligde önemli oyunculara sahip olduklarına değinen Ömer Uzun,ifadelerini kullandı.Genç oyunculara çok değer verdiklerinin altını çizen Ömer Uzun,şeklinde konuştu.Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ile anlaşmaya vardıklarını belirten Uzun,diye konuştu.Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen milli futbolcu Ravil Tagir hakkında da konuşan Ömer Uzun,dedi."Aslında bizim şirketimizde böyle çok oyuncu var. Çok ciddi taramalar yapıyoruz. Bu oyuncuların tabii bir avantajı Alman eğitimiyle yetiştikleri için özellikle pozisyon bilgileri, fiziki kondisyonları ve antrenman bilgileri bizim ligimizdeki oyunculara göre biraz daha yüksek. Adaptasyonları daha yüksek. Levent kariyerinde hiç sol bek oynamamıştı. Burada Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma hakikatten arkasında durdu. 2 senedir burada. Pirlo da çok destekledi. Levent'ten bir sol bek pozisyonu yaratıldı. Gayet de iyi oynuyor. İnşallah böyle iyi oynamaya devam edecek. Görkem de aynı şekilde Alman genç milli takım kategorilerinde defalarca oynadı. Aslında bu oyuncuların çok ciddi bir altyapıları var. Türkiye'de pek Türk oyunculara o şekilde bakılmıyor. Sadece oynadı, oynamadı veya kötü oynadı şeklinde bakılıyor. Ama Görkem de Bundesliga 2'de oynamış. Bir Türk oyuncu için çok önemli. Hollanda 1'inci ligi görev yaptı. Alman genç milli takım kategorilerinde oynamış bir oyuncu. Kariyerinde hiç oynamadığı bir bölge sağ bekte oynadı. Hatta sağ stoper oynadı. Bu yüzden Giresunspor'da ona 'Joker' lakabı takıldı. O da daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda iyi gidiyor."Gençlerbirliği oyuncusu Gökhan Gül'ün takımı için vazgeçilmez bir isim olduğuna değinen Ömer Uzun,dedi."Güven, bu adımı atarken zaten detaylıca düşünmüştü. Genoa, bildiğiniz gibi Amerikalı, Miami merkezli bir fon tarafından satın alındı. Bu fon aynı zamanda Sevilla, Hertha Berlin, Standard Liege ve Vasco De Gama gibi büyük kulüplerin de ortaklığı olan, küçük ya da büyük hissedarı olan bir şirket. Genoa ile ilgili çok ciddi düşünceleri var. Genoa'yı İtalya'nın en önemli takımlarından biri haline getirmeyi planlıyorlar. Güven'e çok ciddi bir imkan sundular. İyi bir proje sundular. Alman bir sportif direktörleri var. Güven'den çok memnunlar. Bir takım haberler çıkıyor. Oynadı veya oynamadı şeklinde. Aslında kendisi de şu an çok iyi hissediyor. Fiziki olarak da çok iyi durumda. Genoa uzun vadeli bir proje olarak görüyor. Güven de İtalya'da memnun. Evet bizi arayan soran oluyor. Ancak bizim resmi olarak konuştuğumuz herhangi bir şey olmadı."