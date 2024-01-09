Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-0 kazanırken goller; 4. dakikada Milot Rashica, 45 ve 47. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 79. dakika ise Cenk Tosun'dan geldi. Cenk'in golünde asisti yapan isim Semih Kılıçsoy oldu.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 4 farklı galibiyet elde etmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Serdar Topraktepe, Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Rize'de yer almadı.
Sarı kart cezalısı Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almazken, Emrecan Terzi ve Muleka 21 kişilik kadroya alındı.
FERNANDO SANTOS TRİBÜNDEN İZLEDİ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.
Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.
RİZE'DE DEĞİŞİKLİK YOK
Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, siyah-beyazlı takım karşısında geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında görev verdiği 11'de değişiklik yapmadı.
Yeşil-mavili yöneticiler karşılaşma öncesi Beşiktaş yöneticilerine forma ve atmaca heykeli hediye etti.
RASHICA'DAN MÜTHİŞ GOL!
Maçın 4. dakikasında sağ çaprazdan yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
CENK TOSUN GOLE YAKLAŞTI
Maçın 24. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Gedson'un pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun'un sert vuruşu üstten auta gitti.
BENHUR VURDU, MERT KURTARDI
Maçın 25. dakikasında Rizespor etkili geldi. Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Benhur Keser'in sert şutunu Mert Günok kornere çeldi.
RİZESPOR ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Rizespor, maçın 28. dakikasında Gaich ile beraberlik golünü buldu. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıda pozisyon öncesi Gaich'in vuruşundan önce Benhur Keser'in Umut Meraş'ın önünde olduğu ve pozisyona dahil olduğu gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt kararı verildi.
RİZESPOR'DA KIRMIZI KART
Golün VAR'dan iptal olması sonrası Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir, itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.
SEMİH KILIÇSOY PARILDIYOR
Maçın 45. dakikasında Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile durumu 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden sert bir vuruş yapan Semih, ligde üst üste 3 hafta ağları sarsmış oldu.
Semih Kılıçsoy (18 yaş 147 gün), 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in (17 yaş 289 gün) ardından üst üste üç Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.
SEMİH KILIÇSOY DURMUYOR!
İkinci yarıda da gollerini sürdüren Semih Kılıçsoy, maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi.
SHELVEY'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 55. dakikasında Rizespor gole çok yaklaştı. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Jonjo Shelvey'in sağ köşeye yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
CENK ATTI, FARK 4'E ÇIKTI
Maçın 79. dakikasında Beşiktaş hızlı hücumunda sağ kanattan top sürükleyen Semih Kılıçsoy, kale ağzındaki Cenk Tosun'a çevirdi. Cenk Tosun topu boş ağlara göndererek farkı 4'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada siyah-beyazlı ekip ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Onur Bulut'un ara pasında hareketlenen Rashica'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra, ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.
24. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun'un sert şutunda, top üsten auta çıktı.
25. dakikada sağ taraftan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine taç atışında, Benhur Keser'in sağ çaprazdan bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
29. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yerden şutunda, Umut Meraş'in uzaklaştırmak istediği top Gaich'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitse de Benhur Keser'in aktif alanda olması nedeniyle maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.
45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy'un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinden kayan top filelere gitti: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
47. dakikada savunmandan seken topu kontrol eden Semih Kılıçsoy'un, ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak 3. kez filelere gitti: 0-3.
55. dakikada ceza yayı üzerinde Shelvey'in sert şutunda, kaleci Mert Günok'un son anda çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
68. dakikada Cenk Tosun'un pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Rashica'nın iki kişiyi eksilttikten sonra ceza sahası içerisine girip şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
76. sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.
79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-4.
83. dakikada kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Muleka'nın iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunda, kaleci Tarık Çetin yatarak meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin (Dk. 71 Eray Korkmaz), Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 52 Minchev), Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 64 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 71 Sauer), Gaich
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 86 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 73 Ghezzal), Demir Ege Tıknaz (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)
Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 ve 47 Semih Kılıçsoy, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 60 Olawoyin, Dk. 82 Minchev, Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 4-0 kazanırken goller; 4. dakikada Milot Rashica, 45 ve 47. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 79. dakika ise Cenk Tosun'dan geldi. Cenk'in golünde asisti yapan isim Semih Kılıçsoy oldu.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 4 farklı galibiyet elde etmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 32'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.
Serdar Topraktepe, Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Rize'de yer almadı.
Sarı kart cezalısı Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almazken, Emrecan Terzi ve Muleka 21 kişilik kadroya alındı.
FERNANDO SANTOS TRİBÜNDEN İZLEDİ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.
Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.
RİZE'DE DEĞİŞİKLİK YOK
Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, siyah-beyazlı takım karşısında geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında görev verdiği 11'de değişiklik yapmadı.
Yeşil-mavili yöneticiler karşılaşma öncesi Beşiktaş yöneticilerine forma ve atmaca heykeli hediye etti.
RASHICA'DAN MÜTHİŞ GOL!
Maçın 4. dakikasında sağ çaprazdan yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
CENK TOSUN GOLE YAKLAŞTI
Maçın 24. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Gedson'un pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun'un sert vuruşu üstten auta gitti.
BENHUR VURDU, MERT KURTARDI
Maçın 25. dakikasında Rizespor etkili geldi. Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Benhur Keser'in sert şutunu Mert Günok kornere çeldi.
RİZESPOR ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Rizespor, maçın 28. dakikasında Gaich ile beraberlik golünü buldu. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarıda pozisyon öncesi Gaich'in vuruşundan önce Benhur Keser'in Umut Meraş'ın önünde olduğu ve pozisyona dahil olduğu gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt kararı verildi.
RİZESPOR'DA KIRMIZI KART
Golün VAR'dan iptal olması sonrası Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir, itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.
SEMİH KILIÇSOY PARILDIYOR
Maçın 45. dakikasında Beşiktaş Semih Kılıçsoy ile durumu 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden sert bir vuruş yapan Semih, ligde üst üste 3 hafta ağları sarsmış oldu.
Semih Kılıçsoy (18 yaş 147 gün), 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in (17 yaş 289 gün) ardından üst üste üç Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.
SEMİH KILIÇSOY DURMUYOR!
İkinci yarıda da gollerini sürdüren Semih Kılıçsoy, maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi.
SHELVEY'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 55. dakikasında Rizespor gole çok yaklaştı. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Jonjo Shelvey'in sağ köşeye yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
CENK ATTI, FARK 4'E ÇIKTI
Maçın 79. dakikasında Beşiktaş hızlı hücumunda sağ kanattan top sürükleyen Semih Kılıçsoy, kale ağzındaki Cenk Tosun'a çevirdi. Cenk Tosun topu boş ağlara göndererek farkı 4'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada siyah-beyazlı ekip ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Onur Bulut'un ara pasında hareketlenen Rashica'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra, ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.
24. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun'un sert şutunda, top üsten auta çıktı.
25. dakikada sağ taraftan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine taç atışında, Benhur Keser'in sağ çaprazdan bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
29. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yerden şutunda, Umut Meraş'in uzaklaştırmak istediği top Gaich'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitse de Benhur Keser'in aktif alanda olması nedeniyle maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.
45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy'un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinden kayan top filelere gitti: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
47. dakikada savunmandan seken topu kontrol eden Semih Kılıçsoy'un, ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak 3. kez filelere gitti: 0-3.
55. dakikada ceza yayı üzerinde Shelvey'in sert şutunda, kaleci Mert Günok'un son anda çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
68. dakikada Cenk Tosun'un pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Rashica'nın iki kişiyi eksilttikten sonra ceza sahası içerisine girip şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
76. sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.
79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-4.
83. dakikada kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Muleka'nın iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunda, kaleci Tarık Çetin yatarak meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin (Dk. 71 Eray Korkmaz), Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 52 Minchev), Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 64 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 71 Sauer), Gaich
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 86 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 73 Ghezzal), Demir Ege Tıknaz (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)
Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 ve 47 Semih Kılıçsoy, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 60 Olawoyin, Dk. 82 Minchev, Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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