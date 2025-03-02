Beşiktaş, Ormanspor depasmanında kayıp

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş'ı 67-56 yendi.
OGM Ormanspor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ali Osman Kanık
OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 23, Burke 19, Berger 13, Aokuso 12, Epoupa, Duygu Özen, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz
Beşiktaş: Winterburn 10, Peterson 10, Melek Uzunoğlu 14, Lazic 3, Krajisnik 11, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Elif Bayram, Gizem Başaran Turan 2
1. Periyot: 20-15
Devre: 35-25
3. Periyot: 49-47
OGM Ormanspor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ali Osman Kanık
OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 23, Burke 19, Berger 13, Aokuso 12, Epoupa, Duygu Özen, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz
Beşiktaş: Winterburn 10, Peterson 10, Melek Uzunoğlu 14, Lazic 3, Krajisnik 11, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Elif Bayram, Gizem Başaran Turan 2
1. Periyot: 20-15
Devre: 35-25
3. Periyot: 49-47