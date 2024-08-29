Beşiktaş, perşembe akşamı saat 21.00'da UEFA Avrupa Ligi play off turunda Lugano ile rövanş maçına çıkacak.
Bu maç öncesi bazı istatistikler dikkat çekiyor. İşte detaylar...
TOPLAM 13 GOL
Beşiktaş ile Lugano arasında oynanan üç Avrupa kupası maçı toplam 13 gole sahne oldu (Beşiktaş 7-6 Lugano).
TEK MAĞLUBİYET
İsviçre takımlarıyla oynadığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (2G 2B), tek mağlubiyetini geçen sezon Konferans Ligi gruplarında Lugano'dan aldı (2-3).
Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı beş maçın tamamında en az ikişer gol yiyen Lugano (1G 1B 3M), bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı (Ekim 2023).
EN UZUN SERİ
Avrupa kupalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Eylül 2004-Ağustos 2008).
Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son yedi eşleşmenin birinde yoluna devam edebilen Lugano, sadece bu sezon Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Partizan'ı geçebildi.
EVİNDE 3 MAĞLUBİYET
Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kaybeden Beşiktaş, seyircisi önünde üst üste dört mağlubiyet aldığı tek süreci Ekim 2018-Ekim 2019 arasında yaşadı.
LUGANO'NUN GALİBİYET SERİSİ
Çıktığı son üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lugano (1G 2B), daha uzun tek serisini Ağustos-Eylül 1995 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı (2G 2B).
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA İKİNCİ
Avrupa kupaları tarihinde en az 50 ön eleme maçına çıkan 104 takım arasında Beşiktaş'tan (%65; 33/51) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip tek ekip PSV (%67; 36/54).
RAFA SİLVA BÜYÜLÜYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı dört resmi maçta da gol katkısı sağladı (3 gol & 2 asist).
BRONCKHORST'UN BAŞARISI
Giovanni van Bronckhorst, Avrupa'ya döndüğü 2021/22'den bu yana Avrupa kupalarında çıktığı altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden taraf oldu.
Bu maç öncesi bazı istatistikler dikkat çekiyor. İşte detaylar...
TOPLAM 13 GOL
Beşiktaş ile Lugano arasında oynanan üç Avrupa kupası maçı toplam 13 gole sahne oldu (Beşiktaş 7-6 Lugano).
TEK MAĞLUBİYET
İsviçre takımlarıyla oynadığı beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (2G 2B), tek mağlubiyetini geçen sezon Konferans Ligi gruplarında Lugano'dan aldı (2-3).
Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı beş maçın tamamında en az ikişer gol yiyen Lugano (1G 1B 3M), bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı (Ekim 2023).
EN UZUN SERİ
Avrupa kupalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Eylül 2004-Ağustos 2008).
Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son yedi eşleşmenin birinde yoluna devam edebilen Lugano, sadece bu sezon Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Partizan'ı geçebildi.
EVİNDE 3 MAĞLUBİYET
Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kaybeden Beşiktaş, seyircisi önünde üst üste dört mağlubiyet aldığı tek süreci Ekim 2018-Ekim 2019 arasında yaşadı.
LUGANO'NUN GALİBİYET SERİSİ
Çıktığı son üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lugano (1G 2B), daha uzun tek serisini Ağustos-Eylül 1995 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı (2G 2B).
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA İKİNCİ
Avrupa kupaları tarihinde en az 50 ön eleme maçına çıkan 104 takım arasında Beşiktaş'tan (%65; 33/51) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip tek ekip PSV (%67; 36/54).
RAFA SİLVA BÜYÜLÜYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı dört resmi maçta da gol katkısı sağladı (3 gol & 2 asist).
BRONCKHORST'UN BAŞARISI
Giovanni van Bronckhorst, Avrupa'ya döndüğü 2021/22'den bu yana Avrupa kupalarında çıktığı altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden taraf oldu.
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