Beşiktaş, Necip'in lisansını çıkarmıyor!

Beşiktaş'ta sakatlanan ve sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Necip'in lisansını çıkarmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2024 12:13
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe akşamı Lugano ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş Necip Uysal şokuyla sarsıldı. Antrenmanda sakatlanan deneyimli futbolcunun sol dizinde çapraz bağ kopması belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen Necip Uysal'ın muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TFF'YE BİLDİRİLMEYECEK

Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Necip'in yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönebileceği bildirildi. Sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery