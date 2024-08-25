Beşiktaş, Necip'in lisansını çıkarmıyor!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe akşamı Lugano ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş Necip Uysal şokuyla sarsıldı. Antrenmanda sakatlanan deneyimli futbolcunun sol dizinde çapraz bağ kopması belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen Necip Uysal'ın muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
TFF'YE BİLDİRİLMEYECEK
Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Necip'in yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönebileceği bildirildi. Sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen Necip Uysal'ın muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
TFF'YE BİLDİRİLMEYECEK
Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Necip'in yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönebileceği bildirildi. Sezonun ilk yarısını kapatan Necip Uysal, yaz transfer döneminin ardından TFF'ye gönderilecek A Takım listesine yazılmayacak.