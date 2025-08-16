Beşiktaş, Moritz Jenz transferinde ısrarcı!

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
19:00
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
21:30
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
16:30
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
19:00
16 Ağustos
A.Demirspor-Ahlatçı Çorum FK
21:30
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
14:30
16 Ağustos
Brighton-Fulham
17:00
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
17:00
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
17:00
16 Ağustos
Wolves-M.City
19:30
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
20:30
16 Ağustos
Alaves-Levante
22:30
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
21:30
16 Ağustos
Lens-Lyon
18:00
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
20:00
16 Ağustos
Nice-Toulouse
22:05
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
19:45
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
21:00
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
22:00
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
17:00
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
19:15
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
21:45
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
18:00
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
18:00
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
20:30
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
17:30
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
20:00
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
15:00
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
17:30
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
20:30
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
14:30
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
14:30
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
14:30
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
17:00
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
17:00
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
17:00
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
17:00
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
17:00
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
17:00
16 Ağustos
Watford-QPR
17:00
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
14:30
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
14:30
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
17:00
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
17:00
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
17:00
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
17:00
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
17:00
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
17:00
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
17:00
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
17:00
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
17:00
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
17:00
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
15:00
16 Ağustos
Reims-Guingamp
15:00
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
18:00
16 Ağustos
Malaga-Eibar
20:30
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
22:30
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
17:30
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
21:00
16 Ağustos
Felgueiras 1932-Maritimo
13:00
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
16:00
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
17:30
16 Ağustos
Lusitania Lourosa-Chaves
17:30
16 Ağustos
Lillestroem-Start
19:00
16 Ağustos
Motor Lublin-Piast Gliwice
15:45
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
18:30
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
21:15
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
20:15
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
22:15
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
22:00
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
22:00
16 Ağustos
FC Oleksandriya-Metalist 1925
13:00
16 Ağustos
FC Kolos Kovalivka-Karpaty
15:30
16 Ağustos
Epitsentr Kamianets-Podilskyi-Dynamo Kiev
18:00
16 Ağustos
Venezia-Mantova
19:00
16 Ağustos
Como-Sudtirol
19:30
16 Ağustos
Cagliari-Virtus Entella
21:45
16 Ağustos
Cremonese-Palermo
22:15
16 Ağustos
BFC Dynamo-Bochum
14:00
16 Ağustos
Pirmasens-Hamburger SV
14:00
16 Ağustos
Bahlinger SC-FC Heidenheim
16:30
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
16:30
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
16:30
16 Ağustos
Eintracht Norderstedt-St. Pauli
16:30
16 Ağustos
FV Illertissen-Nürnberg
16:30
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
16:30
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
19:00
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
19:00
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
19:00
16 Ağustos
Romanshorn-FC Altstatten
17:00
16 Ağustos
Walenstadt-St. Gallen
17:00
16 Ağustos
Lommiswil-Prishtina Bern
18:00
16 Ağustos
Stade Payerne-Yverdon
18:00
16 Ağustos
FC La Sarraz Eclepens-FC Grand-Saconnex
18:00
16 Ağustos
Kriens-Wil
18:30
16 Ağustos
Signal FC Bernex-Confignon-Etiole Carouge
19:00
16 Ağustos
Breitenbach-Bosna Neuchatel
19:00
16 Ağustos
CS Le Locle-FC Saxon Sports
19:00
16 Ağustos
Diaspora-Xamax
19:00
16 Ağustos
Haerkingen-Schaffhausen
19:00
16 Ağustos
FC Morbio-FC Gossau
19:00
16 Ağustos
Nebikon-Bellinzona
19:00
16 Ağustos
SV Schaffhausen-Winterthur
19:00
16 Ağustos
FC Unterstrass-FC Klingnau
19:00
16 Ağustos
Vernier-Echallens
19:00
16 Ağustos
FC Veyrier Sport-FC Stade Lausanne-Ouchy
19:00
16 Ağustos
Zug-Mendrisio FC
19:00
16 Ağustos
Wohlen-Aarau
20:30
16 Ağustos
Biel-Bienne-Basel
21:30
16 Ağustos
Chesterfield-Bristol Rovers
14:30
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
14:30
16 Ağustos
Barnet-Walsall
17:00
16 Ağustos
Barrow-Notts County
17:00
16 Ağustos
Bromley-Fleetwood Town
17:00
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
17:00
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
17:00
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
17:00
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
17:00
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
17:00
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
17:00
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
17:00
16 Ağustos
Kolding-Lyngby
14:00
16 Ağustos
Middelfart-HB Koege
15:00
16 Ağustos
Hilleroed-Hobro
15:00
16 Ağustos
Roma-Neom SC
18:00
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
21:00
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
21:30
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
21:45
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
21:45
16 Ağustos
Tianjin Jinmen Tiger-Dalian Yingbo
13:30
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
14:00
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
14:00
16 Ağustos
Shenzhen Peng City-Shandong Taishan
14:35
16 Ağustos
Zhejiang Professional-Shanghai Shenhua
14:35
16 Ağustos
Chengdu Rongcheng FC-Qingdao Hainiu
15:00
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
17:00
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
21:00
16 Ağustos
Gent U23-Anderlecht Futures
21:00
16 Ağustos
Lommel-Olympic de Charleroi
21:00
16 Ağustos
KSC Lokeren-RWDM Brussels
21:00
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
17:00
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
17:00
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
17:00
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
19:45
16 Ağustos
FC Ufa-Rodina
12:30
16 Ağustos
Sokol Saratov-FC Rotor Volgograd
18:00
16 Ağustos
Arsenal Tula-FC Yenisey Krasnoyarsk
19:00
16 Ağustos
Chayka-Yaroslavl
19:00
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
16:00
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
17:00
16 Ağustos
Oulu-Ilves
17:00
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
19:00
16 Ağustos
Kashima Antlers-Avispa Fukuoka
12:00
16 Ağustos
Shimizu S-Pulse-Yokohama F.Marinos
12:30
16 Ağustos
Kyoto Sanga FC-Tokyo Verdy
13:00
16 Ağustos
Urawa RD-Nagoya Grampus
13:00
16 Ağustos
Machida Zelvia-Cerezo Osaka
13:00
16 Ağustos
Shonan Bellmare-FC Tokyo
13:00
16 Ağustos
Albirex Niigata-Samara Arenası
13:00
16 Ağustos
Vissel Kobe-Yokohama FC
13:00
16 Ağustos
Sanfrecce Hiroshima-Gamba Osaka
13:00
16 Ağustos
Pogon Grodzisk Mazowiecki-Znicz Pruszkow
20:30
16 Ağustos
Stal Rzeszow-Puszcza Niepolomice
20:30
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
20:30
16 Ağustos
Remo-Botafogo SP
22:00
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
14:00
16 Ağustos
Helsingborg-Falkenbergs FF
16:00
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
16:00
16 Ağustos
Umeaa-Kalmar FF
16:00
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
16:00
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
18:30
16 Ağustos
CD Nublense-Palestino
19:00
16 Ağustos
Colo Colo-Universidad Catolica
22:00
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
13:00
16 Ağustos
Suwon FC-Ulsan HD FC
14:00

Beşiktaş, Moritz Jenz transferinde ısrarcı!

St. Patrick's maçlarındaki kötü görüntü sonrası stoper takviyesini sıcak gündemine alan Beşiktaş, Moritz Jenz için resmi girişimlere başladı. Wolfsburg'un 26 yaşındaki futbolcu için kapıyı 7 milyon eurodan açtığı ve pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

16 Ağustos 2025 10:38 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 10:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Moritz Jenz transferinde ısrarcı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



St. Patrick's maçlarındaki kötü görüntü sonrası stoper takviyesini sıcak gündemine alan Beşiktaş, Moritz Jenz için resmi girişimlere başladı. Wolfsburg'un 26 yaşındaki futbolcu için kapıyı 7 milyon eurodan açtığı ve pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Zayıf İrlanda ekibi St. Patrick's önünde tur atlamasına rağmen özellikle savunma performansıyla SOS veren Beşiktaş'ta stoper transferi için çalışmalar hız kazandı.

Teknik ekibin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen yönetim, Wolfsburg formasını giyen Moritz Jenz için düğmeye bastı.


BEŞİKTAŞ, PAZARLIK MASASINDA

Siyah-Beyazlılar'ın Alman kulübüyle pazarlık masasına oturduğu ve ilk yapılan görüşmede 3 milyon euroluk teklif yaptığı belirlendi.

Alınan bilgilere göre Jenz'in fiyatını 7 milyon euro olarak belirleyen Wolfsburg yapılan teklifi geri çevirdi.

YENİ BİR TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Mainz'da kiralık olarak geçiren Moritz Jenz 20 maçta 1646 dakika görev yapmıştı. 1.90 boyundaki Nijerya asıllı Alman futbolcu daha önce Lorient, Schalke 04 ve Celtic gibi takımlarda forma giydi. 

 
