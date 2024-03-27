Beşiktaş, Milli yıldız için harekete geçti

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş gözünü Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a çevirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Milli yıldız için harekete geçti
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27 Mart 2024 10:18
Ara transferde Muçi ve Al-Musrati gibi isimleri bonservisleriyle transfer eden Beşiktaş'ta, yaz dönemine yönelik çalışmalar sürüyor.

MİLLİ YILDIZ HEDEFTE

Genç gurbetçi futbolcularla ilgilenen siyah-beyazlılar, aynı zamanda tecrübeli isimlerle de ilgileniyor. Bunlardan biri de Borussia Dortmund'un gurbetçi yıldızı Salih Özcan.

Beşiktaş kurmayları, 26 yaşındaki A Milli futbolcunun Alman devinden ayrılma ihtimalinin belirmesiyle harekete geçti.

Salih'in transfer edilme ihtimalleri araştırılıyor. Hem kulübün hem de oyuncunun mali beklentileri konusunda çalışma yapılıyor. Samet Aybaba'nın, Salih Özcan'ın transferi konusunda kısa süre içinde girişimlere başlaması bekleniyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 resmi maça çıkan Salih Özcan bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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