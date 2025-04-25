Beşiktaş, Mert Günok'un alternatifini Süper Lig'de buldu!

Tecrübeli kaleci Mert Günok'un ilerleyen yaşı ve düşüşe geçen performansı sonrası kaleye takviye yapma kararı alan Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'den buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Mert Günok'un alternatifini Süper Lig'de buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 11:54
Beşiktaş'ın Mert Günok'un ilerleyen yaşı ve özellikle son haftalardaki performansı sebebiyle yabancı bir kaleci konusunda çeşitli çalışmalar yaptığı öğrenildi.

ADAYLARDAN BİRİ LİGDEN

Listedeki isimlerden biri de Bodrum FK forması giyen Diogo Sousa. 26 yaşındaki Portekizli eldivenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

11 KURTARIŞ

Bodrum FK'nin Galatasaray deplasmanında 2-0 yenildiği karşılaşmada Diogo Sousa, 11 kurtarış yaparak takımını maçın içinde tutmuştu.

13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon Sipay Bodrum FK formasıyla 29 maça çıkan Sousa, kalesinde 27 gol gördü. 1.98 boyundaki kaleci 13 maçtaysa kalesini gole kapattı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.