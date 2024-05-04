Beşiktaş, Mario Hermoso ile online görüştü!

Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen savunmacı Mario Hermoso ile online olarak görüşme gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, Mario Hermoso ile online görüştü!
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04 Mayıs 2024 12:29
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 12:31
Beşiktaş, İspanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper, Mario Hermoso ile online olarak görüştü.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu. Ardından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadı.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon Euro net maaş kazanıyor.

BEŞİKTAŞ'A İKİ RAKİP VAR

Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor. Beşiktaş, Hermoso ile önümüzdeki transfer için günlerde bir kez daha görüşecek. 

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