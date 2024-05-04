Beşiktaş, Mario Hermoso ile online görüştü!

Beşiktaş, İspanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper, Mario Hermoso ile online olarak görüştü.
Siyah-beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu. Ardından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadı.
MAAŞI 4 MİLYON EURO
28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon Euro net maaş kazanıyor.
BEŞİKTAŞ'A İKİ RAKİP VAR
Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor. Beşiktaş, Hermoso ile önümüzdeki transfer için günlerde bir kez daha görüşecek.
Siyah-beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu. Ardından olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadı.
MAAŞI 4 MİLYON EURO
28 yaşındaki futbolcu, Atletico'da 4 milyon Euro net maaş kazanıyor.
BEŞİKTAŞ'A İKİ RAKİP VAR
Beşiktaş dışında yıldız oyuncuyu Serie A'dan da iki takım istiyor. Beşiktaş, Hermoso ile önümüzdeki transfer için günlerde bir kez daha görüşecek.