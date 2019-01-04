Transferde kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen'ın listesine giren'nın genç sağ bekiiçin transfer savaşı başladı.Beşiktaş'ın gündeminde olan 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için İtalya'dan Lazio ve İskoçya'dan Celtic'in devreye girdiği belirtildi.Daily Record'un haberine göre daha fazla süre bulmak için devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Castagne için Atalanta, bonservis ücreti olarak 10 milyon euro istiyor. Ancak İtalyan ekibi, futbolcunun da ayrılmak istemesi nedeniyle sezon sonuna kadar kiralama teklifine de sıcak bakıyor.Geçen sezon başında Genk'ten 6 milyon euroya transfer edilen Timothy Castagne, bu sezon Serie A'da 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.