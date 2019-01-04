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Beşiktaş, Lazio ve Celtic ile transfer yarışında!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Atalanta'nın Belçikalı sağ beki Timothy Castagne, Lazio ve Celtic'in de radarına girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş, Lazio ve Celtic ile transfer yarışında!
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04 Ocak 2019 15:35
Transferde kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen Beşiktaş'ın listesine giren Atalanta'nın genç sağ beki Timothy Castagne için transfer savaşı başladı.

Beşiktaş'ın gündeminde olan 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için İtalya'dan Lazio ve İskoçya'dan Celtic'in devreye girdiği belirtildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK TEKLİF

Daily Record'un haberine göre daha fazla süre bulmak için devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Castagne için Atalanta, bonservis ücreti olarak 10 milyon euro istiyor. Ancak İtalyan ekibi, futbolcunun da ayrılmak istemesi nedeniyle sezon sonuna kadar kiralama teklifine de sıcak bakıyor.

Geçen sezon başında Genk'ten 6 milyon euroya transfer edilen Timothy Castagne, bu sezon Serie A'da 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

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