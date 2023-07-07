Beşiktaş'ın orta saha adaylarından biri olan Daler Daler Kuzyaev için siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.
BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT
Sercan Dikme'nin haberine göre, Zenit ile sözleşmesini tamamlayan Rus futbolcu, Beşiktaş'a olumsuz cevap verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş yönetimine Fransa Ligi'nde bir takıma transfer olmak istediğini söyledi.
ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Kuzyaev defterini kapattı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta saha için alternatif arayışlarına başladı.
BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT
Sercan Dikme'nin haberine göre, Zenit ile sözleşmesini tamamlayan Rus futbolcu, Beşiktaş'a olumsuz cevap verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş yönetimine Fransa Ligi'nde bir takıma transfer olmak istediğini söyledi.
ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Kuzyaev defterini kapattı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta saha için alternatif arayışlarına başladı.