Beşiktaş, Kuzyaev defterini kapattı

Beşiktaş, Daler Kuzyaev defterini kapattı. Zenit ile sözleşmesi biten Rus futbolcu, siyah-beyazlı yönetime Fransa Ligi'ne transfer olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Kuzyaev defterini kapattı
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07 Temmuz 2023 18:51
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 18:52
Beşiktaş'ın orta saha adaylarından biri olan Daler Daler Kuzyaev için siyah-beyazlı takıma kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ'A OLUMSUZ YANIT

Sercan Dikme'nin haberine göre, Zenit ile sözleşmesini tamamlayan Rus futbolcu, Beşiktaş'a olumsuz cevap verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş yönetimine Fransa Ligi'nde bir takıma transfer olmak istediğini söyledi.

ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Kuzyaev defterini kapattı. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta saha için alternatif arayışlarına başladı.

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