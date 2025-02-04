Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.
İlk haftada evinde Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.
Beşiktaş, kupanın bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de ise Beşiktaş, haftayı BAY geçecek. TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ise Altınordu'ya konuk olacak.
SOLSKJAER'DEN 7 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u konuk eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük oranda rotasyonla çıktı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente ile oynanan müsabakanın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı.
Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.
Norveçli teknik, Kırklarelispor karşısında yaptığı rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.
RAFA SİLVA İLK KEZ MAÇ KAZANDI
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı.
Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı.
Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı.
Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
3 GENÇ İLK KEZ A TAKIM'DA
Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar.
Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar tribünden takip etti.
Öte yandan Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Nesine 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 2-0 yendi.
3. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Semih Kılıçsoy'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Muçi'nin karşı karşıya şutunda zamanında kalesini terk eden Burak Sarı gole izin vermedi.
43. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunma arkasına sakan Muçi, sağ kanatta korner bayrağına yakın bölgede topla buluştu. Ceza sahasına girdikten sonra açısını düzelten Arnavut futbolcu, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.
79. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rashica meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas üzerinde uygun durumdaki Joao Mario topu ağlara gönderdi: 2-0.
86. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay'ın gelişine vurdu ancak kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.
Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut (Dk. 83 Fahri Kerem Ay), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Salih Uçan (Dk. 73 Svensson), Muçi (Dk. 73 Rashica), Chamberlain (Dk. 63 Gedson Fernandes), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 63 Yakup Arda Kılıç), Semih Kılıçsoy
Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya (Dk. 90 Emir Miray Köksal), Erdoğan Kaya, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 90 Hozan Harman), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 90 Berke Can Özsoy), Erdem Dikbasan, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici (Dk. 90 Cemil Devrim), Semih Üstün (Dk. 82 Yücel Candemir), Taşkın Kartal
Goller: Dk. 62 Muçi, Dk. 79 Joao Mario (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 40 Salih Uçan, Dk. 87 Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Dk. 90+2 Yücel Candemir (Kırklarelispor)
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.
🦅Beşiktaş, Ernest Muçi'nin golüyle Kırklarelispor karşısında öne geçti. pic.twitter.com/cVhcfhm91n
— Sporxtv (@sporxtv) February 4, 2025
Mücadele Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Siyah Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
🦅 Beşiktaş, Kırklarelispor karşısında 79. dakikada Joao Mario'nun golüyle farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/S8ZgRG1oz4
— Sporxtv (@sporxtv) February 4, 2025
İlk haftada evinde Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.
Beşiktaş, kupanın bir sonraki maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Kırklarelispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de ise Beşiktaş, haftayı BAY geçecek. TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ise Altınordu'ya konuk olacak.
SOLSKJAER'DEN 7 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u konuk eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük oranda rotasyonla çıktı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente ile oynanan müsabakanın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı.
Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.
Norveçli teknik, Kırklarelispor karşısında yaptığı rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.
RAFA SİLVA İLK KEZ MAÇ KAZANDI
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı.
Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı.
Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı.
Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
3 GENÇ İLK KEZ A TAKIM'DA
Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi.
Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar.
Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar tribünden takip etti.
Öte yandan Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Nesine 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 2-0 yendi.
3. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Semih Kılıçsoy'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Muçi'nin karşı karşıya şutunda zamanında kalesini terk eden Burak Sarı gole izin vermedi.
43. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunma arkasına sakan Muçi, sağ kanatta korner bayrağına yakın bölgede topla buluştu. Ceza sahasına girdikten sonra açısını düzelten Arnavut futbolcu, uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.
79. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rashica meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas üzerinde uygun durumdaki Joao Mario topu ağlara gönderdi: 2-0.
86. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Fahri Kerem Ay'ın gelişine vurdu ancak kaleci Burak Sarı topu kornere çeldi.
Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut (Dk. 83 Fahri Kerem Ay), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Salih Uçan (Dk. 73 Svensson), Muçi (Dk. 73 Rashica), Chamberlain (Dk. 63 Gedson Fernandes), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 63 Yakup Arda Kılıç), Semih Kılıçsoy
Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya (Dk. 90 Emir Miray Köksal), Erdoğan Kaya, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 90 Hozan Harman), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 90 Berke Can Özsoy), Erdem Dikbasan, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici (Dk. 90 Cemil Devrim), Semih Üstün (Dk. 82 Yücel Candemir), Taşkın Kartal
Goller: Dk. 62 Muçi, Dk. 79 Joao Mario (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 40 Salih Uçan, Dk. 87 Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Dk. 90+2 Yücel Candemir (Kırklarelispor)