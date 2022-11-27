X

Beşiktaş Kulübü'nün acı günü

Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu vefat etti.

Haber; AA
Abone Ol
Beşiktaş Kulübü'nün acı günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2022 23:28
Beşiktaş Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Erdem Şatıroğlu hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Müdür Yardımcımız Erdem Şatıroğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Erdem Şatıroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ