Beşiktaş, Kayseri'de kritik viraja çıkıyor

Trendyol Süper Lig'de iç sahada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Beşiktaş , deplasmandaki kötü gidişata son vermek için Kayseri deplasmanına gidiyor.

Siyah-Beyazlılar, ligin ilk haftasından ertelenen Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte yeniden çıkış yakalamanın peşinde olacak.

Sezona evinde oynadığı iki maçta topladığı 6 puanla başlayan Kartal, dış sahada ise istediği sonuçları alamayarak moral kaybı yaşadı. Oynadığı dört maçta toplam 6 puan toplayabilen Beşiktaş, zirve yarışında erken bir kopma yaşamamak adına Kayserispor mücadelesine büyük önem veriyor.

İÇ SAHA VE DIŞ SAHA FARKI TARTIŞILIYOR

Dolmabahçe'de taraftarının desteğiyle etkili bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar, deplasman maçlarında ise aynı özgüveni sahaya yansıtmakta zorlanıyor. Özellikle savunmadaki bireysel hatalar ve son vuruşlardaki başarısızlıklar, dış sahada puan kayıplarına yol açtı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, dış sahada oyun üstünlüğünü kursa da bunu skora yansıtmakta güçlük çekiyor. Bu durum, camiada iç saha ve dış saha performansı arasındaki farkı gündeme taşıdı.

YALÇIN'DAN DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın, deplasman performansını iyileştirmek adına kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Takımın moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalışan Yalçın, oyuncularından sahada daha agresif ve kararlı bir oyun sergilemelerini istiyor.

MORAL MAÇI: KAYSERİ

Beşiktaş, deplasmanda kazanarak hem kötü gidişe son vermek hem de moral bulmak istiyor. Taraftarlar da bu karşılaşmanın, siyah-beyazlı ekibin dış saha performansı açısından bir dönüm noktası olmasını umut ediyor. Yönetim ise oyunculara mental destek vererek, takım içindeki birlik ve mücadele ruhunu artırmaya çalışıyor.

KAYSERİ YOLCULUĞU BAŞLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in birinci haftasından ertelenen Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugün Kayseri'ye hareket eden Siyah-Beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kritik mücadele yarın Kayseri'de oynanacak ve Beşiktaş'ın bu sınavdan nasıl çıkacağı büyük merak konusu.