





Beşiktaş XI: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.





Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Hasic ile birlikte cezalı Larin maçta forma giyemeyecek.Kasımpaşa'da son olarak Aytaç Kara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı ve bu karşılaşmada oynayamayacak.Beşiktaş ile Kasımpaşa lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.