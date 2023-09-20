Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Club Brugge maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı
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20 Eylül 2023 13:55
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Club Brugge maçı kamp kadrosunu açıkladı.

2 EKSİK

Sakatlığı yüzünden bir dönemdir takımla çalışamayan Daniel Amartey ve yeni transfer Tayfur Bingöl kadroda yer almazken sakatlığını atlatan Eric Bailly kadroda kendisine yer buldu.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:




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