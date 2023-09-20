Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Club Brugge maçı kamp kadrosunu açıkladı.
2 EKSİK
Sakatlığı yüzünden bir dönemdir takımla çalışamayan Daniel Amartey ve yeni transfer Tayfur Bingöl kadroda yer almazken sakatlığını atlatan Eric Bailly kadroda kendisine yer buldu.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
2 EKSİK
Sakatlığı yüzünden bir dönemdir takımla çalışamayan Daniel Amartey ve yeni transfer Tayfur Bingöl kadroda yer almazken sakatlığını atlatan Eric Bailly kadroda kendisine yer buldu.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: