Beşiktaş kamp kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosuna 5 isim alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kamp kadrosunda 5 eksik
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05 Şubat 2022 19:52
Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kadro dışı bırakılan isimler dışında N'Koudou, Atiba, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Umut Meraş yer almadı. Daha önce sezonu kapatan Mert Günok da kamp kadrosunda bulunmadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu




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