Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Beşiktaş, 8. dakikada Kevin N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, bu gole 26. dakikada Emir Kaan Gültekin ile karşılık verdi. Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile 39. dakikada yeniden öne geçti. İstanbulspor'da 86. dakikada frikikte topun başına geçen Ali Yaşar maçın skorunu belirledi: 2-2



Bu sonucun ardından Beşiktaş, milli araya kayıpla girerken, puanını 14 yaptı. İstanbulspor 5 puana yükseldi.



Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında derbi maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.



KULÜBE ADAM MURRAY'A EMANET



Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.



ERSİN DESTANOĞLU YENİDEN KALEDE



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 2 haftalık aranın ardından yeniden kaledeki yerini aldı.



MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Emre Bilgin, İstanbulspor maçında yedek kulübesine dönerken, Ersin Destanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.



Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta siyah-beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi.



JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ



MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında maçın bitmesinin ardından kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Josef de Souza, cezasını tamamladı ve kadrodaki yerine döndü.



Geçen hafta tecrübeli oyuncunun yerine görev yapan Berkay Vardar ise bu maçta kadroya alınmadı.



NECİP UYSAL BU KEZ YEDEK



Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi.



Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.



TAYYİP TALHA İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.



Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.



MAÇA İLGİ DÜŞÜK KALDI



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.



Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.



BEŞİKTAŞ, 8'DE ÖNE GEÇTİ



Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında öne geçti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş endirekt serbest vuruş kazandı. Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar endirekt vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı. Beşiktaş, bu golle öne geçti.



EMİR KAAN, UZAKTAN AVLADI



İstanbulspor, karşılaşmanın 26. dakikasında eşitliği yakaladı. Osman Zeki Korkmaz'ın ekibinde Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışından, uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Ersin'in çabasına rağmen top ağlara gitti ve skora denge geldi.



WEGHORST ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI



Beşiktaş, Wout Weghorst ile 38. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hollandalı golcü kaleciyle karşı karşıya kaldı, onun vuruşunda kaleci Jensen bu topu çıkardı.



Weghorst, kaçırdığı golden bir dakika sonra ise fileleri havalandırdı. Masuaku sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Gedson'u gördü. Portekizli futbolcu da, pasını Weghorst'a verdi ve 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.



Beşiktaş, soyunma odasına 2-1 önde gitti.



REDMOND OYUNDA



Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, karşılaşmasının 46. dakikasında oyuna dahil oldu. İngiliz yıldız, Kevin N'Koudou yerine oyuna dahil oldu.



TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ta baş dönmesi yaşayan Tayyip Talha Sanuç, mücadeleye devam edemedi. Genç futbolcu, 51. dakikada yerini Welinton'a bırakırken, yabancı sınırı nedeniyle aynı dakikada Rosier de yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.



DÜŞÜK TEMPO



Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya göre oldukça düşük tempoda oynandı. İki takım da aradığı net fırsatları yakalayamadı.



ALİ YAŞAR, FRİKİKTEN ATTI



Karşılaşmada İstanbulspor, 86. dakikada eşitliği yakaladı. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar durumu 2-2 yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Weghorst'un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Topalli'nin vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.



26. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sağ taraftan gönderilen uzun topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.



38. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı hava topunu önünde bulan Weghorst'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleci ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi.



39. dakikada Masuaku'nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.



Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.



69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Melih Kabasakal'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



73. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortaladığı topu Welinton kafayla indirdi, arka direkte Redmond'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



86. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Ali Yaşar'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.



89. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci direk dibinden topu kornere çeldi.



Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil



İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 44 Mehremic), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Bağış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 60 Owusu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 82 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Guri)



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 50 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 49 Welinton), Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Fernandes, Muleka (Dk. 79 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Weghorst



Goller: Dk. 8 N'Koudou, Dk. 39 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 26 Emir Kaan Gültekin, Dk. 86 Ali Yaşar (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Josef, Dk. 84 Welinton, 90+3 Redmond (Beşiktaş), Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)





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