Beşiktaş'ın yeni transferleri derbide tarihe geçebilir!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta derbisinde sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



Siyah beyazlılar'ın devre arası transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.



Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.



Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek. Genç oyuncu Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı oyuncu olacak.



