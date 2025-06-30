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Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı David Jurasek, teknik heyet ve takımla tanıştı, ilk idmanına çıktı.

calendar 30 Haziran 2025 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek ilk idmanına çıktı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam ederken takımın yeni transferi David Jurasek de siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer David Jurasek, idmandan önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla ile bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncular Jurasek'e 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi. Çek futbolcu daha sonra takımla ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Norveçli teknik adam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, kondisyon koşularının ardından dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı. 

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. 




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