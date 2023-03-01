Beşiktaş'ın yeni mali yükü: Jackson Muleka

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'daki göz dolduran performansı sonrası Standart Liege'den 3 milyon 350 bin euroya transfer ettiği Jackson Muleka, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.
Lige süper bir başlangıç yapan ve 5 hafta sonunda 4 gole ulaşan Kongolu yıldız sonrasında ise adeta frene bastı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu ligde son 19 maçta fileleri sarsamazken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 1 gol atabildi.
150 MİLYON TL
23 yaşındaki futbolcunun 5 yıl sonunda kulübe maliyeti 150 milyon TL'yi bulacak. Yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarlardan da yoğun tepki alırken, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla Muleka'nın kulübeye çekileceği öğrenildi.
Lige süper bir başlangıç yapan ve 5 hafta sonunda 4 gole ulaşan Kongolu yıldız sonrasında ise adeta frene bastı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu ligde son 19 maçta fileleri sarsamazken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 1 gol atabildi.
150 MİLYON TL
23 yaşındaki futbolcunun 5 yıl sonunda kulübe maliyeti 150 milyon TL'yi bulacak. Yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarlardan da yoğun tepki alırken, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla Muleka'nın kulübeye çekileceği öğrenildi.