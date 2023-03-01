Beşiktaş'ın yeni mali yükü: Jackson Muleka

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'daki göz dolduran performansı sonrası Standart Liege'den 3 milyon 350 bin euroya transfer ettiği Jackson Muleka, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.Lige süper bir başlangıç yapan ve 5 hafta sonunda 4 gole ulaşan Kongolu yıldız sonrasında ise adeta frene bastı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu ligde son 19 maçta fileleri sarsamazken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 1 gol atabildi.23 yaşındaki futbolcunun 5 yıl sonunda kulübe maliyeti 150 milyon TL'yi bulacak. Yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarlardan da yoğun tepki alırken, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla Muleka'nın kulübeye çekileceği öğrenildi.