26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Beşiktaş'ın Ter Stegen için Barcelona'ya yaptığı teklif!

Beşiktaş, sezon başından beri oynamayan Marc Andre Ter Stegen için Barcelona'ya 8 milyon Euro'luk opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

calendar 19 Kasım 2025 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 18:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 10'unda, Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçın tamamında kalesinde gol gören Beşiktaş'ta kaleci arayışları başladı.

8 MİLYON EURO

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'dan Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen için 8 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlıların Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşını karşılamaya hazır olduğu, Barcelona'nın ise kararı Ter Stegen'e bıraktığı ve ayrılmak isterse Ocak ayında transferine izin vereceği ifade edildi.



EDUARD GRAF İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın, vatandaşı Ter Stegen için yapılan transfer görüşmelerinde kilit rol oynadığı belirtilirken, Alman file bekçisini düzenli olarak 11'de oynama sözüyle ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Ter Stegen'in ise önceliğinin iyileşmek ve ardından ilk 11'e geri dönmek olduğu ve ilk olarak Barcelona'daki durumunu netleştirmek istediği ifade ediliyor.

SAKATLIK YAŞADI

Alman file bekçisi, sezon başında belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.

PERFORMANSI

Barcelona'da 12. sezonunu geçiren Ter Stegen; forma giydiği 422 maçın 175'inde kalesini gole kapatmayı başardı, kalan maçlarda ise 416 gol yedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.