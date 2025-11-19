Beşiktaş'ın Ter Stegen için Barcelona'ya yaptığı teklif!

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 10'unda, Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçın tamamında kalesinde gol gören Beşiktaş'ta kaleci arayışları başladı.



8 MİLYON EURO



İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'dan Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen için 8 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.



Siyah-beyazlıların Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşını karşılamaya hazır olduğu, Barcelona'nın ise kararı Ter Stegen'e bıraktığı ve ayrılmak isterse Ocak ayında transferine izin vereceği ifade edildi.

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın, vatandaşı Ter Stegen için yapılan transfer görüşmelerinde kilit rol oynadığı belirtilirken, Alman file bekçisini düzenli olarak 11'de oynama sözüyle ikna etmeye çalıştığı belirtildi.Ter Stegen'in ise önceliğinin iyileşmek ve ardından ilk 11'e geri dönmek olduğu ve ilk olarak Barcelona'daki durumunu netleştirmek istediği ifade ediliyor.Alman file bekçisi, sezon başında belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.Barcelona'da 12. sezonunu geçiren Ter Stegen; forma giydiği 422 maçın 175'inde kalesini gole kapatmayı başardı, kalan maçlarda ise 416 gol yedi.