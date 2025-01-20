Beşiktaş'ın Serdar Topraktepe kararı!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından takım Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti.



Serdal Adalı, başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti. Solskjaer'in gelişiyle Serdar Topraktepe'nin ekipte yer almayacağı ve Beşiktaş'tan ayrılacağı öne sürülmüştü.



Öte yandan Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe'yle ilgili kesin karar çıktı.



YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV ALACAK



Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Serdar Topraktepe'den yardımcı antrenör olarak görevde kalmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcının bu teklifi kabul ettiği haber detayında yer aldı. Böylece Serdar Topraktepe, Erling Moe ile birlikte Solskjaer'in yardımcılığını yapacak.



