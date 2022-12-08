Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Belçika ekibi Sporting Charleroi ile karşı karşıya gelecek.Antalya'da Beşiktaş'ın konakladığı otelin sahasında oynanacak müsabaka,'da başlayacak vekanalından naklen yayınlanacak.Siyah-beyazlı takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını pazar günü Westerlo ile yapacak.Beşiktaş son hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar Dünya Kupası ardından lige iyi bir giriş yapmak istiyor.Bu sezon oynadığı 13 maçta 22 puan toplayan Beşiktaş ligde 8. sırada yer alıyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık tarihinde deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.