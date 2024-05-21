Beşiktaş'ın rakibi Sakarya Büyükşehir

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabında Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın rakibi Sakarya Büyükşehir
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21 Mayıs 2024 13:37
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, çarşamba günü Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Sezonun şampiyonunu belirleyecek seri, 5 maç üzerinden oynanacak. Üç galibiyet elde eden takım, mutlu sona ulaşacak.

Şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Sakarya temsilcisini 37-36 yenen siyah-beyazlı ekip, 1-0 üstünlük kurdu. Beşiktaş, taraftar desteğiyle farkı 2'ye çıkarmaya, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise alacağı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçirmeye çalışacak.

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